Dólar fica quase estável no Brasil apesar de pressão gerada por Trump no exterior

O dólar ganhou impulso logo cedo nos mercados globais após notícia da CNN de que Trump está considerando declarar emergência econômica nacional nos EUA para justificar legalmente a imposição de uma grande quantidade de tarifas de importação sobre países aliados e adversários.

No Brasil, após registrar a cotação mínima de 6,1017 reais (-0,06%) às 9h00, na abertura da sessão, o dólar à vista saltou para a máxima de 6,1571 reais (+0,84%) às 10h44, refletindo o avanço da moeda norte-americana e dos rendimentos dos Treasuries no exterior, em meio às preocupações com a política tarifária de Trump e seus impactos sobre a inflação e os juros norte-americanos.

“O dólar index está subindo bem hoje em meio às discussões sobre tarifas, e temos uma atividade econômica ainda forte nos Estados Unidos”, comentou durante a tarde Matheus Massote, especialista em câmbio da One Investimentos, ao justificar o avanço do dólar ante o real.

Ao mesmo tempo, segundo Massote, o fato de as preocupações com a área fiscal no Brasil terem diminuído nos primeiros dias do ano fazia com que o avanço do dólar ante o real não fosse tão intenso nesta quarta-feira.

Durante a tarde, inclusive, a divisa retornou para perto da estabilidade no Brasil, ainda que no exterior se mantivesse em alta firme ante as divisas fortes e em relação à maior parte das demais moedas.

“A volatilidade que a gente está vendo no dólar é por conta da falta de certeza sobre o que de fato vamos ter de tarifas (com Trump)”, pontuou Massote.