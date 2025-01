Juíza aprova acordo de diretores da Tesla para encerrar caso de pagamento excessivo

Os diretores da Tesla receberam opções de ações que passaram a valer centenas de milhões de dólares, já que o valor das ações da Tesla aumentou dez vezes durante esse período.

Em comparação, a remuneração total média dos diretores das empresas do S&P 500 foi de 327.096 dólares em 2024, de acordo com a SpencerStuart, um grupo de consultoria que realiza buscas de executivos.

Elon Musk não recebeu remuneração por sua função como membro da diretoria da Tesla.

No entanto, um acionista da Tesla entrou com uma ação judicial separada em 2018, questionando o pagamento de 56 bilhões de dólares de Musk por ter atuado como presidente-executivo da Tesla. No ano passado, a mesmo juíza ordenou que o pacote de remuneração de Musk fosse rescindido porque Musk controlava as negociações de remuneração.