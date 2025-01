Mercados já precificam riscos de imposição de tarifas por Trump

PROBLEMAS COM CARROS

Na Europa, as ações de automóveis também são particularmente sensíveis às manchetes sobre tarifas.

Na segunda-feira, uma cesta de nomes do setor automotivo subiu brevemente quase 5% após uma reportagem do The Washington Post que sugeriu que os assessores de Trump estavam explorando tarifas de importação apenas para setores críticos, mas depois caiu quando o presidente eleito negou o artigo.

As oscilações destacam a sensibilidade dos investidores em relação a um setor já deprimido, que viu suas ações perderem 25% de seu valor desde o pico de abril de 2024 e suas avaliações relativas despencarem.

Emmanuel Cau, chefe de estratégia de ações europeias do Barclays, disse que os automóveis estão entre os setores expostos ao comércio que ele está observando. Outros incluem produtos básicos, artigos de luxo e industriais.

MOEDA CANADENSE