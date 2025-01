PESQUISA-Domínio do dólar sobre câmbio global prepara terreno para paridade com o euro

Os futuros das taxas de juros estão agora precificando apenas mais uma redução pelo Fed até o final de 2025 e hesitando quanto à possibilidade de uma segunda redução, em comparação com as especulações de que o Banco Central Europeu cortará os juros em quase 100 pontos-base até lá.

Isso, aliado aos rendimentos mais altos dos Treasuries e às expectativas de maiores reduções em outros bancos centrais importantes, provavelmente limitará a queda do dólar, disseram os estrategistas de câmbio, mostrando sinais sutis de uma mudança de postura.

O euro, atualmente em 1,03 dólar, foi visto subindo um modesto 1% para 1,04 dólar nos próximos três e seis meses e, em seguida, para 1,05 dólar no final do ano, de acordo com a mediana das opiniões de mais de 70 estrategistas, marcadamente abaixo do esperado há alguns meses.