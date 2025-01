Poupança brasileira soma saques de R$15,467 bi em 2024

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança registrou saídas líquidas de 15,467 bilhões de reais em 2024, no quarto ano de fluxo negativo para a aplicação, mas bem inferior aos saques totais de 87,819 bilhões de reais vistos no ano anterior, mostraram dados do Banco Central divulgados nesta quarta-feira.

Em 2024 foram apenas quatro meses de depósitos líquidos na poupança -- março, maio, junho e dezembro. No último mês do ano foram depositados 4,960 bilhões de reais, menor ingresso para dezembro desde 2015.

No último mês do ano, houve um saldo positivo de 2,673 bilhões de reais no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), mas no ano o sistema acumulou saques de 21,718 bilhões de reais.