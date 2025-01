Produção de cobre da chilena Codelco sobe a 1,328 mi t em 2024, mostra documento

Por Fabian Cambero

SANTIAGO (Reuters) - A produção de cobre da Codelco do Chile, a maior produtora mundial do metal vermelho, atingiu 1,328 milhão de toneladas no ano passado, de acordo com um documento interno visto pela Reuters nesta quarta-feira.

O número final, observado de perto, não havia sido informado anteriormente, mas o presidente Maximo Pacheco disse no início desta semana que a produção de 2024 foi "ligeiramente maior" do que os 1,325 milhão de toneladas produzidas em 2023.