STOXX 600 avança com impulso do setor de defesa e financeiro

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta quarta-feira, influenciado por ações do setor financeiro, enquanto empresas de defesa recebiam um impulso depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu maiores gastos por parte dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O STOXX 600 subia 0,4%, a 516,74 pontos.