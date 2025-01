Taxas futuras de juros curtas cedem e longas sobem no Brasil em dia de novos receios com tarifas de Trump

A atual secretária do Tesouro, Janet Yellen, elevou as vendas de títulos com vencimento em um ano ou menos, em meio à forte demanda do mercado. Mas isso fez com que a parcela dos títulos ficasse acima dos níveis recomendados para a dívida total em aberto -- uma situação que provavelmente precisará ser enfrentada pelo indicado por Trump para chefiar o Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

Na reta final da sessão, a ata da reunião mais recente do Federal Reserve mostrou que as autoridades viram um risco crescente de que as pressões sobre os preços permaneçam rígidas nos EUA, em função das políticas esperadas do novo governo Trump. Com isso, os yields encontraram mais um suporte, assim como as taxas longas dos DIs.

Às 16h57, o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- subia 1 ponto-base, a 4,697%, enquanto o retorno do papel de 30 anos avançava 3 pontos-base, a 4,937%.