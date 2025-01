Trump cogita declarar emergência econômica nacional para permitir novo programa de tarifas, diz CNN

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.

Trump, um republicano que assumirá o cargo em 20 de janeiro, prometeu impor tarifas de 10% sobre as importações globais para os EUA, juntamente com uma tarifa de 60% sobre os produtos chineses. Ele também disse que imporia uma tarifa de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas em seu primeiro dia no cargo.

(Por Shivani Tanna, em Bengaluru)