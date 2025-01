BC do Japão vê aumentos salariais amplos e sinaliza chance de alta dos juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os aumentos salariais estão se ampliando no Japão, uma vez que a escassez estrutural de mão de obra tem tornado as empresas mais conscientes da necessidade de continuar elevando os salários, disse o Banco do Japão, sugerindo que as condições para um aumento da taxa de juros de curto prazo seguem se estabelecendo.

Algumas empresas já estão examinando o quanto poderão aumentar os salários neste ano, informou o banco central japonês nesta quinta-feira, sinalizando uma confiança crescente de que os aumentos salariais verificados no ano passado continuarão.