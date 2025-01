Economia dos EUA deve ter registrado crescimento lento e constante do emprego em dezembro

O mercado de trabalho estaria encerrando o ano em bases sólidas, embora estejam aumentando os temores de que as promessas do presidente eleito Donald Trump de impor ou aumentar maciçamente as tarifas sobre as importações e deportar milhões de imigrantes sem documentos possam inviabilizar o impulso.

Essas preocupações ficaram evidentes na ata da reunião de política monetária de dezembro do banco central dos EUA, publicada na quarta-feira, que indicou que "a maioria dos participantes observou que (...) o Comitê poderia adotar uma abordagem cuidadosa ao considerar" novos cortes.

"O mercado de trabalho não está tão apertado como no período pós-pandemia, mas ainda é forte em qualquer medida histórica", disse Sevin Yeltekin, macroeconomista e reitor da Simon Business School da Universidade de Rochester. "Se pudermos evitar um grande aumento nas tarifas e nas políticas de imigração que sobrecarregam as empresas que dependem de talentos qualificados e sazonais, as empresas continuarão a criar empregos."

A economia dos EUA provavelmente abriu 160.000 vagas de emprego fora do setor agrícola no mês passado, depois de 227.000 em novembro, o que representa um retorno após a abertura de trabalho ter sido severamente limitada pelas interrupções causadas por furacões e greves, segundo uma pesquisa da Reuters com economistas. As estimativas variaram de 120.000 a 200.000 empregos criados.

Se não forem feitas revisões nos dados de outubro e novembro, isso significaria que a economia criou 2,144 milhões de empregos no último ano do mandato do presidente norte-americano, Joe Biden, o equivalente a 179.000 posições por mês. Cerca de 3 milhões de empregos foram criados em 2023.

A resiliência do mercado de trabalho, refletindo principalmente as demissões historicamente baixas, impulsionou a economia ao apoiar os gastos dos consumidores por meio de salários mais altos. A previsão é de que os ganhos médios por hora aumentem 0,3%, depois de alta de 0,4% em novembro. O aumento anual dos salários deve permanecer em 4,0% em dezembro.