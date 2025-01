China e Índia buscam alternativas diante de novas sanções dos EUA ao petróleo russo

No fim de semana, a nova refinaria chinesa Yulong Petrochemical comprou 4 milhões de barris do carregamento de petróleo Upper Zakum de Abu Dhabi em fevereiro e março da Totsa, o braço comercial da empresa francesa TotalEnergies, disseram os comerciantes.

As cargas são para seu complexo de refino de 400.000 barris por dia (bpd) em Yantai, na província de Shandong, no leste do país, que começou a ser testado em setembro.

A Yulong, que já comprou petróleo bruto russo ESPO Blend, adquiriu petróleo angolano e brasileiro nas últimas semanas, disseram os traders, e está em negociações para comprar mais petróleo da África Ocidental e do Canadá.

A refinaria comprou 2 milhões de barris de petróleo bruto angolano Girassol e Nemba e também 2 milhões de barris de petróleo brasileiro Búzios e Tupi, disseram eles.

As diversas fontes com as quais a Reuters conversou não quiseram ser identificadas, pois não estavam autorizadas a falar com a mídia. A Yulong e a Totsa normalmente não fazem comentários sobre acordos comerciais.

As refinarias indianas, que compraram petróleo do Oriente Médio na semana passada antes do anúncio das sanções, estão procurando mais cargas, disseram os comerciantes.