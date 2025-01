Investigação dos EUA vê China com domínio injusto sobre construção naval, dizem fontes

Os investigadores concluíram que a China tem como objetivo o domínio do setor de construção naval e marítimo, usando apoio financeiro, barreiras para empresas estrangeiras, transferência forçada de tecnologia e roubo de propriedade intelectual e políticas de aquisição para dar vantagem ao seu setor de construção naval e marítimo, disse uma das fontes.

Pequim também "suprimiu severa e artificialmente os custos trabalhistas da China nos setores marítimo, de construção naval e de logística", acrescentou a fonte, citando trechos do relatório.

Nenhum comentário imediato foi disponibilizado pelo USTR, pela Casa Branca ou pela equipe de transição do presidente eleito Donald Trump. Autoridades chinesas não estavam imediatamente disponíveis para comentar.

A investigação cita dados que mostram que a participação da China no setor global de construção naval de 150 bilhões de dólares aumentou de cerca de 5% em 2000 para mais de 50% em 2023, em grande parte graças aos subsídios do governo chinês, enquanto os construtores navais norte-americanos, antes dominantes, viram sua participação cair para menos de 1%. A Coreia do Sul e o Japão são os próximos maiores construtores navais.

O relatório fornece um novo argumento para o novo governo atacar a China e pode abrir caminho para tarifas ou taxas portuárias sobre embarcações construídas na China, conforme proposto pelos sindicatos. Tal medida provavelmente ocorreria após um período de comentários públicos, disseram eles.

Trump usou o mesmo estatuto da Seção 301 para impor tarifas sobre centenas de bilhões de dólares de importações chinesas durante seu primeiro mandato, depois que uma investigação do USTR descobriu que a China estava se apropriando indevidamente da propriedade intelectual dos EUA e coagindo a transferência de tecnologia dos EUA para empresas chinesas.