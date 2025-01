Acionistas aprovam incorporação da ClearSale pela Serasa Experian

SÃO PAULO (Reuters) - Os acionistas da ClearSale, empresa de dados de consumo e prevenção de fraudes, aprovaram em assembleia geral extraordinária nesta terça-feira a incorporação de todas as ações da companhia pela Serasa Experian, conforme acordo celebrado entre as empresas no final do ano passado.

A incorporação de ações e demais matérias relacionadas foram também aprovadas em assembleia geral extraordinária dos acionistas da Serasa Experian, acrescentou a ClearSale em fato relevante ao mercado.

Os acionistas que não votaram favoravelmente à incorporação, que se abstiveram de votar ou que não compareceram à assembleia poderão exercer seu direito de retirada no prazo de até 30 dias contados da data de publicação da ata da AGE.