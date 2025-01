Ações europeias ficam quase estáveis em meio a alta de rendimentos e ameaças de tarifas

Por Nikhil Sharma e Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias encerraram esta terça-feira quase estáveis, uma vez que a pressão do aumento dos rendimentos de títulos continuou a pesar sobre as ações regionais, enquanto a ameaça iminente de tarifas do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, manteve os investidores nervosos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 0,08%, a 508,28 pontos, depois de registrar uma queda de 1,4% nas duas sessões anteriores.