CORREÇÃO-Ibovespa abre com sinal positivo endossado por Vale

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa abria com sinal positivo nesta terça-feira, com Vale entre os principais suportes na esteira da alta dos futuros do minério de ferro na China, enquanto MRV&Co saltava quase 5% após prévia operacional do quarto trimestre.