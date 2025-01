Ibovespa fecha em alta com apoio de Vale após sessão sem direção única

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA será divulgado na quarta-feira, às 10h30 (horário de Brasília). As estimativas no mercado apontam alta de 0,3% em relação ao mês anterior.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 0,66%, acomanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 2,22%, a 783 iuanes (106,81 dólares) a tonelada, atingindo o patamar mais alto desde 3 de janeiro.

- BRADESCO PN subiu 1,87%, em dia positivo para bancos do Ibovespa e tendo no radar que precificou 750 milhões de dólares em notas sêniores de cinco anos, segundo dados do IFR, serviço da LSEG. No setor, BANCO DO BRASIL ON ganhou 1,82% e SANTANDER BRASIL UNIT fechou em alta de 0,92%, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN terminou com variação positiva de 0,06%.

- PETZ ON avançou 4,88%, completando o terceiro pregão com sinal positivo, em movimento amparado pelo alívio nas taxas dos contratos de DI, mas também expectativas relacionadas ao posicionamento do órgão antitruste Cade sobre a fusão da companhia com a rival Cobasi.

- MARCOPOLO ON fechou em alta de 4,12%, recuperando-se após duas quedas seguidas. A ação da fabricante de carrocerias de ônibus é uma das novidades da carteira do Ibovespa que passou a vigorar no começo deste ano. Em relatório nesta terça-feira, o Citi afirmou que começou a cobertura dos papéis com recomendação de "compra", citando entre os argumentos que a empresa tem um perfil de margem resiliente.