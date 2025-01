Indicado de Trump para Departamento de Transportes diz que trabalhará para restaurar confiança global na Boeing

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - O indicado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para chefiar o Departamento de Transportes dirá a um comitê do Senado na quarta-feira que pretende assegurar a confiança mundial na fabricante de aviões norte-americana Boeing após um incidente em pleno voo em 2024.

"Trabalharei com o Congresso e com a FAA (sigla em inglês para Administração Federal de Aviação) para restaurar a confiança global na Boeing e para garantir que nossos céus sejam seguros", diz Sean Duffy, ex-parlamentar da Câmara, de acordo com um depoimento escrito visto pela Reuters.