McDonald's é processado por concessão de bolsas de estudo para latinos nos EUA

Por Nate Raymond

(Reuters) - Um grupo que se opõe à ação afirmativa entrou com uma ação judicial acusando o McDonald's de não ter ido longe o suficiente quando recentemente reverteu várias iniciativas de diversidade, continuando a manter um programa que concede bolsas de estudo a estudantes latinos e hispânicos nos Estados Unidos.

A American Alliance for Equal Rights, um grupo fundado pelo inimigo da ação afirmativa Edward Blum, em uma ação aberta no domingo no tribunal federal de Nashville, alegou que o programa de bolsas de estudo, que existe há décadas, discrimina ilegalmente estudantes de outros grupos étnicos.