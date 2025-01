Membro do BC da China alerta sobre riscos de investimentos em títulos em meio à queda dos rendimentos

PEQUIM/XANGAI (Reuters) - Os investimentos em títulos públicos não são isentos de riscos, disse uma autoridade do banco central chinês nesta terça-feira, alertando sobre uma possível bolha no mercado e a turbulência resultante se os rendimentos se afastarem dos fundamentos econômicos.

A rápida queda dos rendimentos dos títulos chineses vem complicando os esforços de Pequim para estabilizar o enfraquecimento do iuan, com o Banco do Povo da China suspendendo as compras de títulos em janeiro, uma medida vista por investidores como uma tentativa de impedir que os rendimentos testem novas mínimas recordes.

"Se os rendimentos dos títulos de longo prazo não puderem refletir com precisão os fundamentos econômicos, ou se houver grandes mudanças na oferta e na demanda... um efeito espiral poderia ser formado por resgates e perdas maiores ocorrerão no curto prazo", disse Zou Lan, chefe do departamento de política monetária do banco central chinês, em uma coletiva de imprensa em Pequim.