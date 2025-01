Ministra das Finanças do Reino Unido promete cumprir regras fiscais em todos os momentos

"Continuamos comprometidos com essas regras fiscais e as cumpriremos em todos os momentos", disse Reeves.

O Reino Unido tem sido duramente atingida por um aumento global nos rendimentos dos títulos públicos, refletindo as preocupações com a inflação no país e nos Estados Unidos, as chances reduzidas de uma queda na taxa de juros da maior economia do mundo e a incerteza sobre como o presidente eleito Donald Trump conduzirá a política econômica.

Investidores também estão atentos para ver como as empresas estão reagindo a um aumento acentuado nos impostos sobre a folha de pagamento presentes no orçamento de Reeves de 30 de outubro, o que representa outra incerteza que paira sobre a economia britânica.

As regras fiscais de Reeves incluem uma regra de estabilidade, por meio da qual os gastos diários devem ser compensados pelas receitas, e uma regra de investimento, segundo a qual os passivos financeiros líquidos do setor público diminuirão como proporção do Produto Interno Bruto (PIB).

Reeves disse ao Parlamento que fará um discurso sobre a economia em breve. Solicitada a descartar cortes de gastos em resposta aos movimentos do mercado, ela reiterou seu compromisso de cumprir as regras fiscais.

"Os problemas econômicos que enfrentamos são um lembrete de que devemos, de fato, ir mais longe e mais rápido em nosso plano para impulsionar o crescimento econômico que despencou durante o último governo."