Taxas dos DIs caem em novo dia de redução de excessos no Brasil após dado moderado nos EUA

No fim da tarde a taxa do DI (Depósito Interfinanceiro) para julho de 2025 – um dos mais líquidos no curtíssimo prazo – estava em 13,99%, ante o ajuste de 13,999% da sessão anterior. Já a taxa do contrato para janeiro de 2026 marcava 14,895%, ante o ajuste de 14,945%.

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 15,04%, em baixa de 17 pontos-base ante 15,206% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,9%, em queda de 16 pontos-base ante 15,059%.

Pela manhã o Departamento do Trabalho dos EUA informou que o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) para a demanda final aumentou 0,2% em dezembro, após avanço não revisado de 0,4% em novembro. Economistas consultados pela Reuters haviam previsto alta de 0,3%. No período de 12 meses até dezembro, o índice acelerou para 3,3%, após aumento de 3,0% em novembro.

O avanço moderado do PPI no mês passado fez os yields dos Treasuries despencarem, em meio a uma avaliação mais positiva sobre a inflação norte-americana, e no Brasil as taxas dos DIs acompanharam.

“O PPI lá fora foi um pouco abaixo do esperado. Além disso, na ausência de notícias negativas no Brasil, a gente vê um certo alívio na curva, depois da forte abertura vista no fim do ano passado”, comentou Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, ao justificar o recuo das taxas futuras nesta terça-feira.

“Ainda vejo muita ‘gordura’ (de prêmios) na curva no médio e no longo prazo, (nos contratos) de 2027 a 2033”, acrescentou.