Tenda tem crescimento de 16% nas vendas brutas do 4º tri

Os lançamentos consolidados no último trimestre do ano passado chegaram a 23, dois a mais que o volume de empreendimentos do quarto trimestre de 2023, somando um valor lançado de 1,6 bilhão de reais, aumento de 39,8% ano a ano.

A Tenda divulga seu balanço completo do quarto trimestre em 12 de março, com realização de teleconferência de resultados no dia seguinte.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)