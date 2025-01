Xi chama relações econômicas entre China e UE de "simbióticas" em meio a tensões comerciais com os EUA

A China e a Europa devem fortalecer a comunicação estratégica e aumentar a confiança mútua à medida que a situação internacional se torna mais grave e complexa, disse Xi.

A cooperação econômica e comercial entre os dois lados é complementar e mutuamente benéfica, e eles devem criar novos pontos para expandir a cooperação, disse Xi.

As tensões permanecem elevadas entre a China e a UE em relação às tarifas desta última sobre os veículos elétricos chineses, enquanto a China e os EUA têm trocado farpas e medidas de retaliação para limitar as exportações entre si de tecnologia e materiais críticos.

O governo Biden disse nesta semana que restringirá ainda mais as exportações de chips e tecnologia de inteligência artificial, mantendo um bloqueio às exportações para países como a China.

O Ministério do Comércio da China e a associação do setor de semicondutores criticaram as novas regulamentações dos EUA, com a associação conclamando nesta terça-feira o setor global de tecnologia a resistir à "hegemonia tecnológica" do governo Biden.