Dados de política monetária dependem de ambiente muito incerto, diz autoridade do Fed

"A política monetária está bem posicionada para manter equilibrados os riscos para nossas metas" e "o caminho para a política monetária dependerá dos dados", disse Williams em um discurso proferido na CBIA Economic Summit and Outlook 2025.

Williams, que também atua como vice-presidente do Comitê Federal de Mercado Aberto, que define a taxa básica de juros, apontou o governo como uma fonte importante do que o limita ao fornecer orientações sobre as perspectivas da política monetária.

"As perspectivas econômicas permanecem altamente incertas, especialmente em relação a possíveis políticas fiscais, comerciais, de imigração e regulatórias", disse Williams. "Portanto, nossas decisões sobre futuras ações de política monetária continuarão a se basear na totalidade dos dados, na evolução das perspectivas econômicas e nos riscos para atingir nossas metas de mandato duplo."

O retorno de Donald Trump à Presidência lançou uma nuvem sobre as perspectivas, já que o presidente eleito fez campanha com base em políticas comerciais e de imigração que, segundo economistas, em geral, aumentará a inflação e complicará o trabalho do Fed de reduzir a inflação para 2%.

Williams disse que a economia está em boa forma e tem retornado ao equilíbrio após os distúrbios dos anos de pandemia. Ele disse que é provável que o processo de desinflação continue, mas acrescentou que pode demorar um pouco, destacando que vê um retorno à meta de 2% "nos próximos anos".