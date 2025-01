Volume de serviços no Brasil recua mais do que o esperado em novembro

Os dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostraram ainda alta de 2,9% sobre o mesmo mês do ano anterior, contra projeção de 3,4%.

Mas mesmo depois de ter registrado retração mensal em ajuste após atingir o maior volume na série histórica iniciada em 2011, o volume do setor acumula crescimento de 3,2% entre janeiro e novembro.

“No ano temos alta em quatro dos cinco setores e apenas transporte em queda. Os números no geral são positivos para o setor", disse Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa.

“A queda de novembro não representa uma mudança de rumo ou trajetória. O que temos é uma base alta e um primeiro dado negativo sem mudança de rumo, até porque se concentra em duas atividades que ainda têm saldo positivo nos últimos meses", completou.

O crescimento dos serviços ao longo de 2024 está ligado à força do mercado de trabalho, com crescente nível de renda da população, o que vem se destacando na expansão do PIB.

Ao mesmo tempo, no entanto, isso mantém a preocupação com a inflação, que estourou o teto da meta no ano passado, e mantém o Banco Central sob pressão depois de já ter elevado a taxa básica de juros Selic a 12,25% e indicado mais dois aumentos de 1 ponto percentual.