Taxas futuras avançam em dia de realização de lucros no Brasil

Entre os contratos mais longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 14,96%, em alta de 26 pontos-base ante 14,715% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 14,84%, ante 14,586%.

Desde o início do ano a curva a termo brasileira vem passando por um movimento de redução de prêmios, com investidores cortando os exageros do fim de 2024, quando os receios em torno da área fiscal penalizaram os ativos brasileiros. O movimento fez com que a taxa do DI para janeiro de 2027, um dos mais líquidos, acumulasse baixa de 93 pontos-base este ano até a última quarta-feira.

Nesta quinta-feira, porém, parte dos investidores aproveitou para realizar os lucros recentes na renda fixa, em movimento que esteve em sintonia com a realização na bolsa de ações e no mercado de câmbio, destacaram dois profissionais ouvidos pela Reuters.

Segundo um deles, o IBC-Br pouco acima do esperado -- o que sugere pressão inflacionária -- contribuiu para a realização. O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado um sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), registrou avanço de 0,1% em novembro ante outubro, em dado dessazonalizado. A leitura ficou praticamente estável ante o ganho de 0,09% de outubro, mas ficou acima da expectativa em pesquisa da Reuters de estagnação no mês.

Durante a sessão, houve ainda uma operação específica grande de compra de taxa no contrato para janeiro de 2031, que chamou atenção dos operadores. No pico do dia, às 16h13, a taxa do DI para janeiro de 2031 atingiu 14,98%, em alta de 27 pontos-base ante o ajuste da véspera.

Esta realização de lucros foi percebida também no mercado de câmbio, onde o dólar se firmou em alta após oscilar brevemente abaixo dos 6,00 reais, e na bolsa, onde o Ibovespa recuava mais de 1%.