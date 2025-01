Argentina deve bater recorde de superávit comercial com exportações de grãos e energia

Por Hernan Nessi

BUENOS AIRES (Reuters) - A Argentina provavelmente registrou o maior superávit comercial de sua história em 2024, segundo uma pesquisa da Reuters com analistas divulgada nesta sexta-feira, devido à tentativa do presidente Javier Milei de aumentar as exportações de grãos e energia em seu primeiro ano completo no cargo.

Milei, que é presidente desde dezembro de 2023, prometeu tornar a Argentina um exportador líquido de energia usando as vastas reservas de xisto na região de Vaca Muerta, na Patagônia. As exportações de grãos, auxiliadas por uma certa flexibilização dos controles cambiais e por um clima melhor, também aumentaram.