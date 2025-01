Ibovespa recua após flertar com 123 mil pontos pressionado por Petrobras

- USIMINAS PNA subia 3,57%, melhor desempenho no setor de mineração e siderurgia no Ibovespa, acompanhada por GERDAU PN, que avançava 1,03% tendo ainda no radar programa de recompra de ações. CSN ON, por sua vez, caía 0,13%, assim como CSN MINERAÇÃO ON, que perdia 0,58%, e VALE ON, que era negociada em baixa de 0,85%, apesar da alta dos futuros do minério de ferro na China.

- VIBRA ON valorizava-se 2,09%, buscando um segundo fechamento no azul seguido, após tocar na véspera uma mínima intradia desde setembro de 2023. Citando dados preliminares da ANP sobre a distribuição de combustíveis em janeiro, analistas do Citi avaliaram que Vibra apresentou o pior desempenho entre as três principais distribuidoras do país. RAÍZEN PN cedia 2,59%. ULTRA ON subia 0,68%.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação negativa de 0,06%, em dia de variações modestas de bancos do Ibovespa. BANCO DO BRASIL ON subia 0,28%, SANTANDER BRASIL UNIT avançava 0,04% e BRADESCO PN operava estável. Analistas aguardam números de modo geral ainda positivos sobre o quarto trimestre no setor, mas veem um cenário mais difícil para 2025.