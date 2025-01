Autoridades do BCE se alinham para defender cortes de juros

Enquanto isso, Knot, presidente do banco central holandês, apoiou os cortes nas taxas em 30 de janeiro e 6 de março, à luz de dados econômicos "encorajadores".

"Estou bastante confortável com as expectativas do mercado para as duas próximas reuniões e, além disso, acho que é muito cedo para comentar", disse ele na Bloomberg TV.

"Os dados são encorajadores, confirmam o quadro geral de que retornaremos à meta no restante do ano e, com sorte, a economia finalmente se recuperará um pouco", disse ele.

No entanto, ele apontou "riscos que se manifestarão a médio e longo prazo", incluindo "os muitos canais pelos quais sua política (comercial de Trump) pode afetar a economia global e as perspectivas de inflação global".

O presidente do Banco da Grécia, Yannis Stournaras, também defendeu movimentos graduais, falando em passos de 25 pontos-base, e disse que a taxa de depósito de 3% do BCE deve se aproximar de 2% até o final do ano.

As tarifas altas dos EUA representariam um risco para o crescimento e poderiam até mesmo forçar o BCE a agir mais rapidamente, acrescentou Stournaras.