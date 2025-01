Ibovespa recua pressionado por Vale após se aproximar de 124 mil pontos

Wall Street fechou no azul, com o S&P 500 avançando 0,61%, em meio à repercussão positiva do resultado da Netflix e alta de ações de tecnologia após anúncio na véspera de Trump sobre investimento em infraestrutura de inteligência artificial.

DESTAQUES

- VALE ON caiu 2,52%, com os contratos futuros do minério de ferro interrompendo uma sequência de altas e caindo nesta quarta-feira. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com recuo de 0,44%.

- MINERVA ON recuou 3,42%, tendo como pano de fundo relatório de analistas do Citi cortando a recomendação dos papéis da companhia para neutra. BRF ON, que teve a recomendação elevada para compra pelos analistas do banco norte-americano, fechou em alta de 1,33%

- AZUL PN subiu 6,98%, após divulgar que quase a totalidade do valor principal de títulos de dívida emitidos pela empresa foram trocados por novas obrigações em meio ao processo de reestruturação financeira da empresa. Investidores também continuam atentos à potencial fusão com a rival Gol.

- LOJAS RENNER ON avançou 4,87%, em dia positivo para ações de empresas com performance atrelada à economia brasileira. Analistas do UBS BB, contudo, cortaram suas previsões sobre os resultados do setor de varejo, avaliando que a perspectiva macro para o ano traz desafios.