Confiança do consumidor dos EUA recua em janeiro; expectativas de inflação anual sobem

WASHINGTON (Reuters) - A confiança dos consumidores dos Estados Unidos recuou em janeiro pela primeira vez em seis meses, em meio a preocupações com o mercado de trabalho e possíveis preços mais altos de produtos, caso o novo governo do presidente Donald Trump avance com tarifas planejadas sobre as importações.

A Universidade de Michigan disse nesta sexta-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu para 71,1 neste mês, de uma leitura preliminar de 73,2 neste mês e 74,0 em dezembro.

Economistas consultados pela Reuters esperavam uma leitura inalterada. A pesquisa foi encerrada na segunda-feira, dia da posse de Trump para um segundo mandato como presidente.