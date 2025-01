Em Davos, executivos europeus aderem à campanha de Trump por desregulamentação

O bilionário que agora é presidente dos EUA alertou que empresas devem fabricar produtos em território norte-americano sob pena de terem de arcar com tarifas de importação, e disse que, sob seu governo, os EUA serão o melhor lugar para a construção de fábricas.

Executivos observaram que as promessas de Trump de reverter a regulamentação corporativa nos EUA acrescentaram uma nova urgência às discussões de longa data da UE sobre como aumentar a competitividade do bloco.

"Eles estão reduzindo rapidamente as regulamentações nos EUA, o que torna mais importante fazer o mesmo na Europa", disse Nicolai Tangen, presidente-executivo do Norges Bank Investment Management, um dos maiores investidores do mundo.

A redução da regulamentação corporativa foi uma das principais promessas de campanha de Trump, que já reverteu as regras sobre perfuração de petróleo e gás em seus primeiros dias no cargo.

Outros executivos disseram que, embora a retórica política da UE sobre a desregulamentação tenha sido encorajadora, eles querem ver uma ação rápida.

"Acho que há uma disposição e uma capacidade de avançar com rapidez (mas) gostaríamos de ver isso em ação - ainda não vimos muito isso", disse Erik Ekudden, diretor de tecnologia da Ericsson, ao Reuters Global Markets Forum.