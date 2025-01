Arrecadação decepcionante de transações tributárias prejudica perspectivas orçamentárias para 2025

Já a receita arrecadada com as decisões do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) no ano passado totalizou apenas 307 milhões de reais, uma fração minúscula dos 55 bilhões de reais previstos pelo governo.

Para a proposta orçamentária deste ano, que está pendente de aprovação pelo Congresso, o governo estimou 31 bilhões de reais provenientes de transações tributárias e 28,6 bilhões de reais provenientes das decisões do conselho.

Claudemir Malaquias, chefe do chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, disse em uma coletiva de imprensa que o governo planeja revisar para baixo suas expectativas de receita do Carf em 2025, destacando que a metodologia para a projeção inicial “não se tornou crível”.

Essas incertezas pesam sobre a execução de um orçamento já considerado irrealista pelos mercados financeiros.

O orçamento baseia-se em um crescimento econômico projetado para 2025 de 2,6% e inflação de 3,3%, contrastando com o crescimento de 2,06% e a inflação de 5,5% estimados por economistas privados na pesquisa semanal Focus do Banco Central.

A peça orçamentária também pressupõe uma taxa de câmbio média de 5,19 reais por dólar e uma taxa de juros média de 9,61% este ano.