Vendas de ações de tecnologia se aprofundam após DeepSeek entrar na disputa global de IA

Algumas das maiores empresas de tecnologia do Japão ficaram sob pressão pelo segundo dia. A Advantest, fornecedora da Nvidia, perdeu 10%, somando-se à queda de 9% registrada na segunda-feira, enquanto o SoftBank Group, investidor em start-ups de tecnologia, caiu 5%.

É claramente uma abordagem do tipo "venda primeiro, pergunte depois" e, na verdade, já vimos esse tipo de movimento no passado no Japão", disse Kei Okamura, gerente de portfólio da Neuberger Berman, referindo-se a um colapso dos mercados globais em agosto, encabeçado pelo Nikkei.

Na Europa, nesta terça-feira, as ações da ASML, que fecharam em queda de 7,1% na segunda-feira, caíam 1%, revertendo uma tentativa de recuperação inicial, enquanto as ações de Schneider Electric, ASM International e Infineon recuavam entre 1,2 e 4,7%.

Nos EUA, a Broadcom caiu 17,4% na segunda-feira, enquanto a Microsoft, que investe no ChatGPT, perdeu 2,1% e a Alphabet, controladora do Google, fechou em queda de 4,2%.

"O que torna a liquidação tecnológica de segunda-feira tão chocante é que as avaliações de muitas dessas empresas de IA e tecnologia não oferecem margem de erro", disse David Bahnsen, diretor de investimentos do The Bahnsen Group.

"O peso excessivo que essas ações de tecnologia têm em muitos portfólios de investidores e a alta concentração dessas ações de tecnologia nos índices de mercado foi um problema de risco significativo e subestimado."