Acelen reduz preço do diesel na refinaria pela 1ª vez desde meados de dezembro

Mataripe é a segunda maior refinaria do Brasil e representa 14% da capacidade total de refino do país, sendo 42% do Nordeste e 80% da Bahia.

Os repasses de ajustes de preços do diesel das refinarias vendido a distribuidoras não são imediatos e dependem de uma série de questões, como impostos, mistura de biodiesel e margens de distribuição e revenda.

Sócio-diretor da Raion Consultoria, Eduardo Oliveira de Melo afirmou à Reuters que o movimento já era esperado, uma vez que a Acelen costuma estar alinhada aos preços praticados no exterior.

"Uma vez que você observa que tanto o barril de petróleo, e naturalmente os refinados, sofreram uma redução de preço no mercado internacional, juntamente com a apreciação do câmbio, isso acaba incidindo na precificação da Acelen, porque ela acaba buscando seguir a paridade internacional", afirmou Melo.

CENÁRIO BRASILEIRO

O corte de preços da Acelen vem justamente após algumas notícias na mídia nesta semana afirmando, com base em fontes não identificadas, que a Petrobras iria elevar o valor do diesel em suas refinarias, que está estável desde dezembro de 2023. Até o momento, nenhum movimento foi anunciado pela estatal, no entanto.