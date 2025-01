Diretora do Fed diz que riscos de inflação estão para cima e que novos cortes devem ser graduais

"Eu preferiria que os futuros ajustes fossem graduais. Devemos reservar um tempo para avaliar cuidadosamente o progresso na perseguição de nossas metas de inflação e emprego", disse Bowman, que apoiou a decisão do Fed nesta semana de deixar a taxa de juros inalterada na faixa de 4,25% a 4,5%.

Além de observar os próximos dados, Bowman disse que a decisão do Fed fornecerá às autoridades tempo para "obter clareza sobre as políticas do governo e seus efeitos sobre a economia. Será muito importante ter um melhor noção das políticas reais e de como elas serão implementadas, além de maior confiança sobre como a economia responderá."

As medidas do novo governo já incluíram a deportação de imigrantes e se espera que sejam ampliadas para incluir novas tarifas de importação, que o presidente Donald Trump disse que poderia implementar já neste fim de semana.

Bowman, nomeada para o Fed por Trump durante seu primeiro mandato, tem sido uma das mais rigorosas em relação ao que pode ser necessário para controlar a inflação e, em seus comentários, tem apresentado uma extensa lista de fatores que ela acredita que podem retardar o progresso.

Trump disse que acha que o Fed deveria reduzir os juros.

"Continuo preocupada com o fato de que as condições financeiras mais frouxas no ano passado podem ter contribuído para a falta de mais progresso na desaceleração da inflação", disse Bowman.