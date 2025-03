Alta dos preços ao consumidor nos EUA desacelera em fevereiro

O primeiro relatório completo de inflação do governo do presidente Donald Trump ainda mostrou os preços em níveis que, segundo economistas, são inconsistentes com a meta de 2% do Federal Reserve.

Neste mês, Trump desencadeou uma guerra comercial ao elevar as tarifas sobre produtos da China para 20% e impor uma nova taxa de 25% sobre as importações canadenses e mexicanas, antes de voltar atrás e conceder uma isenção de um mês para quaisquer produtos que atendam às regras de origem do Acordo de Comércio EUA-México-Canadá.

Tarifas mais altas sobre o aço e o alumínio entraram em vigor nesta semana, provocando uma rápida retaliação da Europa.

Os consumidores, temerosos de preços mais altos, provavelmente correram para comprar bens como veículos automotores e outros itens de grande valor, o que pode aparecer em fevereiro ou nos próximos meses.

As expectativas de inflação dos consumidores aumentaram em fevereiro.

"Quanto mais tempo a inflação ficar acima da meta do Fed, mesmo que isso se deva a forças temporárias como as tarifas, maior será a chance de que as expectativas se desancorem para cima", disse Stephen Juneau, economista do Bank of America Securities. "Se isso acontecer, a restauração da estabilidade de preços será muito mais difícil para o Fed."