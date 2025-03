Ibovespa abre sem viés claro com dados de inflação ocupando atenções

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa subia nos primeiros negócios desta quarta-feira, após dados mais fracos do que o esperado sobre a inflação nos Estados Unidos, enquanto, no Brasil, o IPCA acelerou em fevereiro, com a taxa em 12 meses ultrapassando 5%.

Às 10h05, o Ibovespa, referência no mercado acionário brasileiro, avançava 0,2%, a 123.748,89 pontos, em sessão com vencimento de opções sobre o índice.

No noticiário corporativo doméstico, a temporada de resultados destaca os números da Azzas 2154, conhecidos na noite da véspera, enquanto o final do dia reserva novos balanços, entre eles Cogna e CSN.