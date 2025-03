Poupança tem saques de R$8 bi em fevereiro, no 2º mês consecutivo de retiradas, diz BC

SÃO PAULO (Reuters) - A caderneta de poupança registrou saques líquidos no valor de R$8,007 bilhões em fevereiro, no que foi o segundo mês consecutivo de retiradas, mostraram dados do Banco Central nesta quarta-feira.

No acumulado do ano, a poupança registra retirada líquida de R$34,233 bilhões. A caderneta teve saques líquidos em sete dos últimos oito meses, com apenas dezembro como exceção.

Em fevereiro, houve um saldo negativo de R$5,058 bilhões no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), enquanto a poupança rural teve saques líquidos de R$2,949 bilhões. Ambos haviam registrado saídas em janeiro.