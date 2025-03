Taxas dos DIs caem em sintonia com Treasuries e recuo do dólar no Brasil

Formada a Ptax no início da tarde (R$5,7422 na venda) o dólar -- que já cedia naquele momento -- perdeu um pouco mais de força ante o real, em meio a movimentos técnicos. Nos DIs, algumas taxas de curto prazo renovaram mínimas, enquanto as longas se sustentaram em patamares mais elevados.

Pela manhã, o boletim Focus do Banco Central informou que a mediana de projeções dos economistas do mercado para a inflação no fim de 2025 seguiu em 5,65% e para o final de 2026 permaneceu em 4,50%. Já a expectativa para a taxa Selic no fim deste ano seguiu em 15,00% e no fim do próximo ano permaneceu em 12,50%. Atualmente a Selic está em 14,25% ao ano.

Embora a mediana dos economistas aponte para uma Selic em 15% no fim deste ano, permanecem as dúvidas sobre isso no mercado. Na sexta-feira -- atualização mais recente disponível -- o mercado de opções de Copom da B3 precificava 63,50% de probabilidade de alta de 50 pontos-base da Selic em maio (ante 70,00% na véspera) e 23,00% de chances de elevação de 75 pontos-base (18,00% na véspera), contra apenas 5,50% de probabilidade de alta de 25 pontos-base (5,00% na véspera).

Para a decisão seguinte, de junho, as apostas são de 32,92% de chances de alta de 25 pontos-base, 32,92% de possibilidade de alta de 50 pontos-base e 26,13% de chances de manutenção.

Pela manhã, em evento promovido pelo Itaú BBA, o diretor de Política Monetária do Banco Central, Nilton David, afirmou que a autarquia tinha convicção em sua reunião de março de que o ciclo de aperto monetário não estava encerrado e que os movimentos à frente seriam menores do que os aumentos recentes realizados até então (de alta de 100 pontos-base).

Em sua declaração, David citou "passos menores" do BC à frente no plural, embora a autoridade monetária tenha sinalizado em suas comunicações oficiais o movimento que será feito apenas em maio, deixando as reuniões à frente em aberto.