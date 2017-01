Brasil fecha 2016 com fluxo cambial negativo em US$ 4,252 bi, diz BC

Narong Sangnak/Efe

SÃO PAULO, 4 Jan (Reuters) - O Brasil registrou a saída líquida de US$ 4,252 bilhões em 2016, após o resultado positivo apurado no ano anterior, com o desempenho positivo da conta comercial sendo superado pelo déficit da conta financeira.

O fluxo cambial, entrada e saída de moeda estrangeira do país, havia ficado positivo em US$ 9,414 bilhões em 2015.

O Banco Central divulgou nesta quarta-feira (4) que a conta comercial registrou superavit de US$ 47,308 bilhões em 2016, quase o dobro do saldo positivo visto no ano anterior. Só em dezembro, o superavit comercial ficou em US$ 7,918 bilhões.

A melhora do saldo comercial ocorreu sobretudo por causa da queda da importação, resultado da forte recessão enfrentada pela economia brasileira.

No ano passado, os analistas estimam que o Produto Interno Bruto (PIB) tenha recuado quase 3,5%.

Já a conta financeira --por onde passam os investimentos estrangeiros diretos, em portfólio e outros-- teve deficit de US$ 9,005 bilhões em dezembro, fechando o ano com saldo negativo de US$ 51,562 bilhões, muito acima das perdas líquidas de US$ 16,071 bilhões em 2015.

Apesar de o Brasil ter perdido mais dólares em 2016, a moeda norte-americana despencou 17,69% sobre o real no período, o maior recuo anual em sete anos.

O impeachment da presidente Dilma Rousseff, que gerou otimismo de mudança na política econômica, e a expectativa de que a democrata Hillary Clinton ganharia a presidência dos Estados Unidos sustentaram a trajetória de queda do dólar ante o real.

Mas a cena política brasileira ainda conturbada, com importantes figuras do governo --inclusive o presidente Michel Temer-- citadas em delações premiadas da operação Lava Jato, e a surpreendente vitória de Donald Trump na corrida presidencial norte-americana acenderam o sinal de alerta nos mercados para 2017, com expectativa de turbulências à frente.

(Por Luiz Guilherme Gerbelli; Edição de Patrícia Duarte)