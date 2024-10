Comércio das favelas sofre com explosão das Bets

Essa mudança no comportamento financeiro tem gerado uma retração no consumo local, levando muitos comerciantes a reduzir o quadro de funcionários ou, em casos mais graves, fechar as portas.

A crise do vício em jogos também é um fator significativo nesse cenário. O vício em apostas online já afeta a saúde mental e financeira de milhares de brasileiros. A dependência em jogos de azar é classificada como um transtorno mental pela OMS (Organização Mundial da Saúde), e estudos apontam que indivíduos viciados em apostas têm maiores chances de desenvolver depressão, ansiedade e até comportamentos suicidas.

A saúde pública também sente os impactos. O aumento no número de pessoas buscando tratamento para vícios em apostas levou à sobrecarga de serviços de apoio, como os Caps (Centros de Atenção Psicossocial). As políticas públicas precisam se adaptar a essa nova realidade e incluir o tratamento do vício em jogos como uma prioridade.

Se nada for feito, o ciclo vicioso das apostas nas favelas continuará a impactar não apenas o comércio local, mas também a saúde e o bem-estar das populações mais vulneráveis. O governo e o Congresso Nacional precisam envidar esforços para regulamentar e fiscalizar mais efetivamente esta modalidade de jogatina.

Mais do que isso, é preciso enxergar este fenômeno como de desordem da sociedade, pois as consequências são inúmeras, e de forma acelerada vem devastando pessoas e famílias.

A potência econômica de mais de 18 milhões de brasileiros, que consomem mais de R$ 200 bilhões anualmente, está entregando R$ 37 bilhões às apostas, e com isso atrasando em uma década o desenvolvimento da nossa sociedade que já vive à margem - desde sempre.