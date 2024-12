A Globo perdeu a última batalha do ano contra o YouTube

O cartão do Traca

As fofocas sobre a saída do Eduardo Tracanella do Itaú estavam a todo vapor. Todo mundo quer saber no que ele torrou o cartão corporativo. Mas o papo já era em torno de quem iria substituí-lo. Todo mundo dizia que não sabia o que o Itaú faria já que a sucessora natural seria a Juliana Cury, não tivesse ela saído do banco há alguns anos. Pois o Itaú resolveu o problema. Chamou a Ju Cury de volta. Tão rápido quanto demitiu Tracanella, o Itaú roubou a diretora do Santander. E tão rápido quanto chegou no Santander, a Ju Cury voltou para o Itaú.

Que xou da Xuxa é esse, Caboré?

Não faz muito tempo que eu escrevo sobre marketing. Completou um ano há pouco tempo. Então eu não conhecia ainda a Raphaella Martins, que é publicitária e executiva da Meta (será que o Mark não pode mudar de novo esse nome?). Mas ela mandou um que xou da xuxa é esse? no palco do Caboré que me fez acordar rapidinho. Ela é mulher, e uma das três pessoas negras indicadas da noite (de um total de 24 indicados).

Como ela bem disse quando subiu ao palco para receber o prêmio de profissional de atendimento e negócios, não é normal que um salão cheio como aquele, em pleno 2024, aceite isso (e olha que o mundo da publicidade é um dos que está mais avançado na diversidade). Outro alerta dela: o Brasil profundo já está criando e criando muito, com ou sem Caboré. Raphaella do céu, quero te conhecer. Pede para o Cesar meu telefone.

O pernil correu

De repente, eu vi o Pernil correr pelo salão. Eu sei que você agora vai ficar tentando formar uma imagem de um pernil tostado de Natal com perninhas imaginárias correndo feito um tresloucado, mas estou falando de um publicitário premiado e famosérrimo. Pernil é o chefe da criação da maior agência de publicidade do País, a AlmapBBDO, ou só Almap. Não sabe o que é Almap? Foi a Almap que fez aquela propaganda da Elis Regina na Kombi. Dizem que no CPF do Pernil está escrito Marco Aurélio Gianelli. Eu não acredito. (E estou gastando esse texto todo aqui porque não é todo dia que a gente vê um pernil premiado correndo pelo salão.)