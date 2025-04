'Chanel me processou pelo nome da minha loja', diz empresária do DF

A empresária Éricka Lobo, 33, de Brasília (DF), já trabalhava no varejo quando decidiu criar uma marca própria de roupas para vender peças femininas por meio de um site. Ela escolheu o nome de uma flor, a camélia. No entanto, meses após registrar a marca no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), veio a surpresa: a grife de luxo Chanel entrou com um processo contra o nome.

"Era a primeira vez que eu passava por todo o processo de criação de uma marca. Procurei nas redes, fiz uma busca no INPI e, junto com minha advogada, registrei a 'Camélia Brand'. Cerca de dois meses após o pedido, recebemos uma contestação", conta Lobo.

Ela foi avisada por e-mail de que havia ocorrido uma movimentação no processo e levou um susto: a Chanel alegava ter direito sobre o nome 'camélia' devido a uma coleção da marca que também é designada dessa forma.