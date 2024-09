O Brasil em chamas e sem Orçamento

As graves situações causadas pelas queimadas no Brasil suscitam o debate sobre uma das dimensões da política orçamentária e do planejamento estatal: a imprevisibilidade. Como lidar com eventos não previstos e financiar o seu enfrentamento, rápida e adequadamente?

Há situações, como a causada pela pandemia da Covid-19, que dificilmente poderiam estar contempladas no planejamento orçamentário do país. Foram gastos centenas de bilhões de reais, naquela ocasião, sem que qualquer economista ou especialista pudesse antever esses custos.

Outros, no entanto, ligados às questões ambientais e climáticas, têm um componente de imprevisibilidade, mas poderiam, também, ser contemplados nas estratégias de políticas públicas e, portanto, no Orçamento anual. Essa prática evitaria decisões atabalhoadas e eventuais comportamentos oportunistas, como flexibilizar as regras de licitações públicas.

O crédito extraordinário é um instrumento previsto no artigo 167 da Constituição Federal de 1988, no parágrafo 3º: "A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62".