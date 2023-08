Ibovespa: Arcabouço fiscal e dados da Europa movimentam o mercado hoje

Índices futuros americanos operam em alta, repercutindo dados do exterior. Os investidores aguardam a divulgação do índice de atividade composto (10h45, horário local) e das vendas de moradias novas nos Estados Unidos (11h). Na sequência, vêm os estoques de petróleo do DoE (Departamento de Energia, 11h30). No final do dia, a Nvidia divulga seu balanço, que pode ser impulsionado pela inteligência artificial. O mercado ainda espera pelas falas do presidente do Fed (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA), Jerome Powell, no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole. O discurso acontece na sexta (25).

Na Europa, as Bolsas operam de forma mista após a divulgação de dados econômicos. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) da região, de forma geral, reforça a cautela com o ritmo da economia, mas também possibilita uma postura menos dura dos bancos centrais, o que tende a ser benéfico para as ações. Na Zona do Euro, o PMI composto recuou de 48,6 em julho para 47 na prévia de agosto, abaixo das projeções (48,5). Na Alemanha, o PMI composto caiu para 44,7, atingindo a mínima em 39 meses e apontando para uma recessão na Zona do Euro no terceiro trimestre. O PMI composto do Reino Unido diminuiu para 47,9, também surpreendendo negativamente. Na sexta (25), teremos o discurso da presidente do BCE (Banco Central Europeu), Christine Lagarde, no Simpósio de Jackson Hole.

Ainda preocupados com a China, mercados asiáticos fecham sem direção única. A Bolsa de Xangai caiu 1,34%, e a de Shenzhen registrou queda de 1,96%. Os sinais de que a China desacelerou e as preocupações com as incorporadoras pesam no sentimento, e investidores esperam ações do governo para apoiar economia. Já na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei subiu 0,48%, favorecido pelas ações de concessionárias e siderúrgicas. O PMI composto do Japão avançou para 52,6 na preliminar de agosto, puxado pelo setor de serviços. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu 0,31%. Na Coreia do Sul, o índice Kospi caiu 0,41%, enquanto o Taiex de Taiwan avançou 0,85%. Os mercados também estão cautelosos antes da decisão de política monetária do BC sul-coreano, a ser divulgada nesta semana.

Jato E195-E2 da Embraer recebe certificação na China. A aeronave, que acomoda entre 120 e 146 passageiros e é a maior da família E-Jet, agora é certificada pela CAAC (agência de aviação civil da China). Segundo o CEO de Aviação Comercial da Embraer, Arjan Meijer, ter tanto o E190-E2 quanto o E195-E2 certificados estabelece "bases para progredir com as vendas no mercado chinês". O volume de tráfego de passageiros domésticos na China atingiu 224,8 milhões entre janeiro e maio de 2023, um crescimento de 135% na comparação com 2022, de acordo com a CAAC.

EDP Brasil (ou Energias do Brasil) sai oficialmente da Bolsa. Em comunicado divulgado ontem (22), a empresa explicou que as ações passarão a ser registradas na categoria B, deixando de ser negociadas na B3. Em março, a empresa informou que o Conselho de Administração, por meio de seu controlador EDP de Portugal, aprovou uma oferta pública de ações (OPA) para o seu fechamento de capital.

Energisa anuncia mudanças em tarifas. A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) aprovou redução média de 1,46% nas tarifas da Energisa Paraíba (EPB) e aumento médio de 12,83% nas tarifas da Energisa Borborema (EBO). Os reajustes entram em vigor no próximo dia 28. Em fato relevante, a empresa relembra que tem uma assembleia geral extraordinária (AGE) marcada para 30 de agosto, na qual será definida a proposta de resgate compulsório das 22,8 milhões de ações que ainda estão em circulação no mercado.