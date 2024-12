Haddad tem razão ao dizer que haveria superávit se Congresso ajudasse?

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, faz constantes queixas sobre algumas renúncias fiscais aprovadas pelo Congresso Nacional. Em inúmeros posicionamentos, ele afirma que as perdas ocasionadas pela desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, por exemplo, impediram o saldo positivo das contas públicas neste ano. O UOL fez as contas e conversou com especialistas para saber se o ministro estava ou não exagerando. E a conclusão é que, sim, suas reclamações fazem sentido, mas que também o governo federal poderia ter ajudado um pouco mais.

O que aconteceu

Haddad atribui saldo negativo das contas públicas ao Perse e à desoneração. As medidas aprovadas com o aval do Congresso são citadas pelo ministro da Fazenda como as vilãs que impediram o superávit neste ano. Para Haddad, os incentivos geraram a necessidade de cortar despesas do Orçamento para cumprir as regras do arcabouço fiscal e zerar o rombo nas contas públicas.