Em dia de grande flutuação, Bolsa tem alta tímida; dólar segue valorizado

Em uma quinta-feira (26) de muita flutuação, a Bolsa de Valores (B3) chega ao fim da manhã em alta, depois de passar grande parte do dia com tendência negativa na abertura dos negócios após o Natal. O dólar comercial, mesmo com o leilão de US$ 3 bilhões feito pelo Banco Central logo cedo, permanece em alta.

O que aconteceu?

Às 12h, a B3 apresentava alta de 0,20%, aos 121.012 pontos. Nos primeiros minutos do pregão, menos de uma hora depois do leilão, a Bolsa chegou a ter alta de 0,21%, mas depois caiu, até atingir o mínimo de -0,28% e ficou nessa variação até perto de meio-dia, quando voltou a ficar positiva.

Os títulos com maiores altas estão em ações da IRB (IRBR3) com 11,06% e Metalfrio (FRIO3), que sobe 8,11%. Com maiores quedas estão Atma SA (ATMP3), com 9,09% e Haga S/A (HAGA3), que desvaloriza 5,76%.