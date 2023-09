Ibovespa hoje: PIB, emprego nos EUA e o que mais mexe com o mercado

Campos Neto fala a empresários em Washington. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, faz hoje uma palestra em Washington. Sua fala pode sinalizar a decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) para as reuniões de 19 e 20 de setembro. O evento terá cobertura do UOL.

Futuros nos EUA operam levemente positivos. O mercado norte-americano deve acompanhar no dia de hoje o relatório de emprego (payroll) de agosto, como também as declarações de dirigentes do Fed (Federal Reserve).

Bolsas europeias operam com leve tendência positiva. No começo da manhã desta sexta, foi divulgado o PMI (Índice de Gerentes de Compras) industrial da Zona do Euro, que subiu para 43,5 em agosto, levemente abaixo das estimativas de 43,7. Na Alemanha, o PMI industrial de agosto subiu para 39,1, dentro das expectativas. No Reino Unido, o PMI industrial caiu no mês para 43,0 — eram esperados 42,5. Os dados econômicos fracos aumentam a percepção dos investidores de uma postura menos dura por parte do BCE (Banco Central Europeu) em relação à política monetária.

A maioria das Bolsas asiáticas teve desempenho positivo. O otimismo nesta sexta foi ancorado pela redução de entrada mínima para a compra da primeira e da segunda residência anunciada pelo governo chinês. Já o Banco Popular da China reduziu o percentual de reservas cambiais obrigatórias para instituições financeiras em 200 pontos base a partir de 15 de setembro. Na China, a Bolsa de Xangai registrou alta de 0,43%, e a de Shenzhen apresentou valorização de 0,31%. O índice Nikkei fechou em aumento de 0,28% em Tóquio. Em Seul, o índice Kospi subiu 0,29%, e em Taiwan, o índice Taiex se valorizou 0,06%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em queda de 0,55%.

Irani (RANI3) capta R$ 300 milhões com bancos. Desse montante, R$ 100 milhões foram com o Itaú, R$ 120 milhões com Safra e mais R$ 80 milhões com o Santander. Os recursos foram utilizados para liquidar debêntures da companhia de forma a assim refinanciar sua dívida com taxas mais atrativas.

Via Varejo (VIIA3) avança em oferta de ações bilionárias. A dona das Casas Bahia contratou instituições financeiras para a realização de um potencial follow-on que gira em torno de R$ 1 bilhão. A potencial oferta tem como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios) da carteira de crediário.